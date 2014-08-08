Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Gegen die Zeit

TLCFolge vom 08.08.2014
Gegen die Zeit

Gegen die ZeitJetzt kostenlos streamen

Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 08.08.2014: Gegen die Zeit

45 Min.Folge vom 08.08.2014Ab 12

Russ schleppt seine Paola zu einer feucht-fröhlichen American-Football-Party. Doch als sie den Abend endlich überstanden hat, kommt es noch schlimmer: Die Kolumbianerin ist am Boden zerstört, weil Russ die anstehende Hochzeit plötzlich in Frage stellt. Alan macht sich derweil Sorgen, weil seine schöne Freundin Kirlyam nach ihrem ersten Modeljob einen weiteren Auftrag bekommt. Zwischen Aziza und ihrer Schwiegermutter in spe fliegen die Fetzen, während Mike auf seiner Bachelor-Party eine Busladung hübscher Mädchen empfängt. Und Aya vergeht die gute Laune, als Louis bei den Hochzeitsvorbereitungen den Geldhahn zudreht. Welche Paare werden die Hürden meisten und am Ende vor dem Traualtar stehen?

Alle verfügbaren Folgen