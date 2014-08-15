Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Unverhofft kommt oft

TLCFolge vom 15.08.2014
Unverhofft kommt oft

Unverhofft kommt oftJetzt kostenlos streamen

Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 15.08.2014: Unverhofft kommt oft

45 Min.Folge vom 15.08.2014Ab 12

Die Hochzeit von Mike und Aziza steht unter einem schlechten Stern: Der Ehemann in spe bleibt nach seiner Bachelor-Party einfach verschwunden, und Azizas Eltern werden wohl nicht zur Trauung kommen. Auch bei Russ und Paola hängt der Haussegen schief, als eine schlechte Nachricht ihre Hochzeitsvorbereitungen stört und die beiden ein paar Salsa-Stunden nehmen müssen. Alan und Kirlyam haben den Termin für ihre Trauung vorgezogen und geraten unter großen Zeitdruck. Und auch Aya steht unter Stress: Die Philippinin hat einige Kilos zugenommen und muss sich von ihrem Traum-Brautkleid verabschieden.

Alle verfügbaren Folgen