Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 15.08.2014: Unverhofft kommt oft
45 Min.Folge vom 15.08.2014Ab 12
Die Hochzeit von Mike und Aziza steht unter einem schlechten Stern: Der Ehemann in spe bleibt nach seiner Bachelor-Party einfach verschwunden, und Azizas Eltern werden wohl nicht zur Trauung kommen. Auch bei Russ und Paola hängt der Haussegen schief, als eine schlechte Nachricht ihre Hochzeitsvorbereitungen stört und die beiden ein paar Salsa-Stunden nehmen müssen. Alan und Kirlyam haben den Termin für ihre Trauung vorgezogen und geraten unter großen Zeitdruck. Und auch Aya steht unter Stress: Die Philippinin hat einige Kilos zugenommen und muss sich von ihrem Traum-Brautkleid verabschieden.
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
12
