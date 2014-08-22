Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 22.08.2014: Endspurt
44 Min.Folge vom 22.08.2014Ab 12
Paola beginnt, sich ernsthafte Sorgen um ihre Hochzeit zu machen, da Russ wieder auf die Farm zur Feldarbeit gefahren ist und sie in Oklahoma allein zurückgelassen hat. Auch Aziza ist bedrückt, da ihre Familie aus Russland nun definitiv nicht zur Trauung anreisen wird. Und Louis wird auf einer spontanen Bachelor-Party in die Mangel genommen, weil seine Freunde an den wahren Absichten der Philippinin Aya zweifeln. Nur bei Alan und der schönen Brasilianerin Kirylam hängt der Himmel voller Geigen: Das Paar ist für die Flitterwochen nach Hawaii gereist und beim Anblick der Inselidylle ganz euphorisch.
