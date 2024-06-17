Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 17.06.2024: Willkommen in der Hood
88 Min.Folge vom 17.06.2024Ab 12
Rob ist nervös. Nach sechsmonatiger Trennung kommt Sophie heute endlich nach Los Angeles, um ihr Leben mit ihm zu teilen. Rob möchte für das Londoner Model eine echte Show am Flughafen abziehen, ihr Rosen schenken, für sie tanzen und dann einen Heiratsantrag machen, bevor sie ein romantisches Dinner genießen. Doch Sophies Flug war furchtbar, sie ist gestresst, als sie ankommt und trägt seit 25 Stunden dieselben Klamotten. Außerdem: Latina Jasmine trifft sich wieder mit Gino, muss aber feststellen, dass Michigan ihre persönliche Hölle ist. Und Nikki plant eine Reise, die ihre Beziehung zu Justin entscheiden soll.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.