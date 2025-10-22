Dunkle Wolken am Horizont der LiebeJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 22.10.2025: Dunkle Wolken am Horizont der Liebe
89 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6
Die Beziehungen spitzen sich weiter zu: Shekinah bringt Sarper zu ihrer Familie nach Montana, wo er ihre Schwestern kennenlernt – doch alte Fehler werfen lange Schatten. Mina sucht Klarheit und trifft Marks Ex, die brisante Details enthüllt. Bei Stevi und Mahdi sorgt ein Überraschungsantrag am Strand für Herzklopfen, während Jessica und Juan beim Bowling zwischen Versöhnung und neuen Spannungen schwanken. Greg steht unter Druck, endlich einen Job zu finden, um Joan und seine Mutter zufriedenzustellen. Und Any kämpft um Vertrauen und ein gemeinsames Familienleben – trotz ihres Jobs im Stripclub.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.