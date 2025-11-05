Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 05.11.2025: Geburtstag in Boston
89 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Die Konflikte spitzen sich weiter zu: Amani sucht Klarheit und nimmt heimlich Kontakt zu Anys Ex Rey auf – mit ungewissen Folgen für ihre Ehe. Mahdi dagegen fürchtet, dass Stevi mehr verheimlicht, als sie zugibt, und stellt die Beziehung infrage. Während Mina bei Martini Pat und deren Freundinnen beim Plaudern und Klatschen etwas Ablenkung vom Ehevertrags-Streit findet, überrascht Greg seine Verlobte Joan mit einem Ausflug nach New York – ein Traum wird wahr. Unterdessen sucht Alliya Rat bei einem Arzt, um wichtige Schritte in ihrer Transition zu besprechen, was auch ihre Beziehung zu Shawn auf die Probe stellt.
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
12
