Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 07.01.2026: Wir müssen reden - Teil 1
88 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Im ersten Teil des großen Wiedersehens treffen die Paare – und erstmals auch ein Trio – in New York City aufeinander, um über den Stand ihrer Beziehungen zu sprechen. Alte Konflikte kochen sofort hoch: Shekinah und Amani, die mit ihrem völlig neuen Look überrascht, geraten sich in die Haare. Greg schwitzt vor Nervosität und Shawn ringt mit seinen Gefühlen. Auch intime Themen wie Schönheits-OPs, Sex und Eifersucht sorgen für hitzige Diskussionen. Während einige Beziehungen überraschend stabil wirken, stehen andere vor emotionalen Abgründen. Moderatorin Shaun konfrontiert die Teilnehmer mit unangenehmen Fragen.
