Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 15.10.2025: Schlimmer geht immer
88 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Mina ist vor den Kopf gestoßen, als sie erfährt, dass Mark ihr nie von seiner Ex-Freundin erzählt hat. Noch schlimmer: Er hat intime Details inklusive Minas Kinderwunsch mit seiner Ex besprochen und damit einen echten Vertrauensbruch begangen. Shekinahs Tochter Sofie nimmt Sarper ins Kreuzverhör und entscheidet, ob er wirklich eine Chance verdient. Stevi hadert, ob Mahdi schon bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, während er fieberhaft versucht, ihren Vater für sich zu gewinnen. Joan will keine gemeinsame Zukunft mit Greg, solange er keinen festen Job hat, und Alliya träumt von weiteren Eingriffen.
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
