Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Willkommen in der Familie

TLCFolge vom 12.06.2016
Willkommen in der Familie

Willkommen in der FamilieJetzt kostenlos streamen

Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 12.06.2016: Willkommen in der Familie

45 Min.Folge vom 12.06.2016Ab 12

Melanie aus Pennsylvania verliebte sich während eines Jamaikaurlaubs in Rettungsschwimmer Devar, nun wollen die beiden heiraten. Doch Mel hat einen Sohn und ist nicht sicher, ob der 28-Jährige mit der Vaterrolle klarkommt. Auch bei Josh und Alexsandra ist nicht alles eitel Sonnenschein: Früher drehte sich im Leben der russischen Go-Go-Tänzerin alles um Partys und Alkohol. Jetzt soll sie sich in die abstinente mormonische Sippe ihres Verlobten eingliedern. Die Familie des 59-jährigen Mark sorgt sich unterdessen wegen des großen Altersunterschieds zu seiner Verlobten Nikki. Und auch die 19-jährige Philippinin hat ein wenig Angst vor der amerikanischen Verwandtschaft.

Alle verfügbaren Folgen