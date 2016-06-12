Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 12.06.2016: Willkommen in der Familie
45 Min.Folge vom 12.06.2016Ab 12
Melanie aus Pennsylvania verliebte sich während eines Jamaikaurlaubs in Rettungsschwimmer Devar, nun wollen die beiden heiraten. Doch Mel hat einen Sohn und ist nicht sicher, ob der 28-Jährige mit der Vaterrolle klarkommt. Auch bei Josh und Alexsandra ist nicht alles eitel Sonnenschein: Früher drehte sich im Leben der russischen Go-Go-Tänzerin alles um Partys und Alkohol. Jetzt soll sie sich in die abstinente mormonische Sippe ihres Verlobten eingliedern. Die Familie des 59-jährigen Mark sorgt sich unterdessen wegen des großen Altersunterschieds zu seiner Verlobten Nikki. Und auch die 19-jährige Philippinin hat ein wenig Angst vor der amerikanischen Verwandtschaft.
