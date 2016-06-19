Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 19.06.2016: Überraschungen
45 Min.Folge vom 19.06.2016Ab 6
Das Zusammenleben von Mark und seiner jugendlichen Braut gestaltet sich von Anfang an schwierig: Philippinin Nikki langweilt sich in Baltimore, und der 58-Jährige muss sich schnell etwas ausdenken, um sie bei Laune zu halten. In Pennsylvania macht Melanies Familie Druck und ist außerdem wegen Devars turbulenter Vergangenheit besorgt. Doch der Jamaikaner geht mit seiner Verlobten Ringe kaufen und hofft, dass sie den Stress dabei vergisst. Auch Kyle in New Orleans muss Gas geben, um die Wogen zu glätten: Seine thailändische Verlobte versteht in Sachen Hygiene nämlich gar keinen Spaß. Und das Ungeziefer, das durch Kyles Jungs-WG kriecht, gibt ihr den Rest.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.