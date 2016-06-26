Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 26.06.2016: Das erste Heimweh
44 Min.Folge vom 26.06.2016Ab 6
Aleksandra lebt schon seit einigen Wochen bei ihrem Verlobten Josh in Rexburg, Idaho, ist aber noch nie ausgegangen und vermisste die Partys und durchtanzten Nächte sehr. Um ihr eine Freude zu machen, geht Josh mit der attraktiven Russin zu einem Salsa-Abend - und sorgt für eine Riesenenttäuschung. Bei Mark und seiner Verlobten Nikki gibt es Zoff, weil der 58-Jährige kaum Zeit für die junge Philippinin hat. Als Nikki aus lauter Langeweile seine Wohnung aufräumt und die Bücher neu ordnet, gibt es noch mehr Ärger. Auch zwischen Melanie und Devar lief es schon besser: Wenn die 33-Jährige arbeiten geht, sitzt der Jamaikaner allein zuhause und vermisst seine Familie.
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
