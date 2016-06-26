Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 26.06.2016: Zukunftspläne
45 Min.Folge vom 26.06.2016Ab 6
Alexei aus Israel tut sich mit der Umstellung schwer. Der Umzug nach Florida ist für den 27-Jährigen ein echter Kulturschock, außerdem vermisst er seine Familie und Freunde. Um ihren Liebsten auf andere Gedanken zu bringen, geht Loren mit ihm an den Strand - und kommt dort auf eine Idee: Der attraktive, gut gebaute Rettungsschwimmer soll künftig als Unterwäschemodel arbeiten und damit Geld in die Kasse bringen. Thailänderin Noon hat inzwischen genug von der verlotterten Männer-WG ihres Verlobten und will das Haus verlassen. Mark und Nikki überlegen, ob eine Heirat zwischen ihnen tatsächlich erfolgversprechend ist, und Aleksandras Heimweh nach Prag wird immer größer.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.