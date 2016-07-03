Die Geister der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 03.07.2016: Die Geister der Vergangenheit
45 Min.Folge vom 03.07.2016Ab 6
Die Spannungen zwischen Carolina und Fernandos Mutter werden immer größer. Philippinin Nikki hat Probleme mit der Vergangenheit ihres um 40 Jahre älteren Verlobten Mark. Alexandras Eltern reisen in Amerika an, um ihren künftigen Schwiegersohn kennenzulernen, und stellen seinen mormonischen Lebensstil in Frage. Schließlich haben sie gehört, dass mormonische Männer mehrere Frauen haben dürfen. Thailänderin Noon will erfahren, warum Kyle den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen hat. Und auch bei Loren und ihrem Freund Alexei gibt es Ärger: Die 27-Jährige möchte den attraktiven Rettungsschwimmer dazu bringen, als Unterwäsche-Model zu arbeiten.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.