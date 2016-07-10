Was weißt du schon von Liebe?Jetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 10.07.2016: Was weißt du schon von Liebe?
44 Min.Folge vom 10.07.2016Ab 12
Josh ist vor der Trauung mit seiner russischen Verlobten Aleksandra sehr nervös. Er macht sich Sorgen, dass bei der Hochzeit etwas schief gehen könnte. Und außerdem hat er Bammel vor der Hochzeitsnacht, da es bei seiner mormonischen Sippe keinen Sex vor der Ehe gibt. Außerdem in dieser Episode: Mark verlangt von seiner philippinischen Verlobten, einen Ehevertrag zu unterschreiben. Loren ist in Tränen aufgelöst, als Alexei nach Flügen in seine Heimat Israel sucht. Carolina bietet ihrer künftigen Schwiegermutter die Stirn, Melanie kann ihre Emotionen vor dem großen Tag nicht im Zaum halten, und Kyle hofft, dass seine Mutter zur Trauung erscheint.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.