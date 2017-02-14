Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 14.02.2017: Nur für dich
45 Min.Folge vom 14.02.2017Ab 6
Diese Folge gibt einen ersten Einblick in das Leben von Matt, Chantel, Narkyia, Jorge und Nicole in den Vereinigten Staaten. Obwohl die Liebe keine Ländergrenzen kennt, begegnen viele ihrer Angehörigen dem ungewöhnlichen Vorhaben mit einer großen Portion Skepsis. Womöglich ist nicht allen klar, worauf sie sich da einlassen. Chantel ist sich ihrer Sache mehr als sicher und setzt noch eins drauf: Ihre Familie weiß bisher nichts von einer möglichen Hochzeit und ist noch völlig ahnungslos. Ob das die beste Voraussetzung für eine Ehe mit Pedro aus der Dominikanischen Republik ist, wird sich zeigen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.