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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Hin und weg

TLCFolge vom 15.02.2017
Hin und weg

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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 15.02.2017: Hin und weg

44 Min.Folge vom 15.02.2017Ab 6

Matt holt seine ukrainische Verlobte Alla und ihrem Sohn Max vom Flughafen ab. Die Freude ist groß - auch bei Allas zukünftiger Schwiegermutter Mery Ann. Nach einem handfesten Streit fragt sie der 25-jährige Jorge aus Kalifornien, ob er überhaupt noch eine Freundin hat. Anfisa aus Moskau hat einfach den Kontakt gekappt, da sie von ihm nicht die gewünschte 10.000-Dollar-Tasche bekommt. Außerdem: Nicole verlässt für fünf Wochen ihr Töchterchen May und fliegt nach Marokko. Dort wird sie ihren Verlobten Azan zum ersten Mal persönlich treffen und herausfinden, ob er wirklich der absolute Traummann ist.

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