Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 22.02.2017: Im Kreis des Vertrauens
44 Min.Folge vom 22.02.2017Ab 6
Chantels Eltern glauben noch immer, Pedro sei nur zum Studieren in den USA. Vater Thomas scheint etwas zu ahnen, er will Pedro genauer unter die Lupe nehmen. Und auch River findet den neuen Freund seiner Schwester nicht sehr vertrauenswürdig. Die Ukrainerin Alla wird derweil von Matts Familie mit Fragen bombardiert, bis sie völlig überfordert das Treffen verlassen möchte. Außerdem: Jorge fällt fast vom Stuhl als Anfisa verkündet, welches monatliche Budget sie zum Ausgeben von ihm erwartet und Nicole ist noch immer in Marokko bei ihrem Verlobten Azan. Ihr fällt es schwer, sich an die Regeln der marokkanischen Kultur zu halten, was Azan spürbar missfällt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.