Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 01.03.2017: Partygirl
Das Liebeskarussell dreht sich weiter! In Williamstown, Kentucky, haben Matt und Alla ein Doppeldate mit Matts bestem Freund Patrick und seiner Freundin Julie. Alla bekommt die Skepsis von Patrick schnell zu spüren, der keinen großen Hehl daraus macht. Nicole kann sich noch immer schwer an die herrschenden Umgangsformen in Marokko gewöhnen. Heute ist sie besonders nervös, denn das erste Treffen mit Azans Familie in Agadir steht bevor. Chantel braucht eine Pause von der ständigen Flunkerei und macht mit Pedro einen Kurzurlaub am Meer. Dort lernt Pedro Party-Maus Chantel allerdings von einer völlig neuen Seite kennen. Und Anfisa wird von Jorges Schwester Lourdes ausgefragt, die weiterhin große Zweifel an den ehrlichen Absichten der hübschen Russin hegt.