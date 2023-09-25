Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 25.09.2023: Für immer vielleicht
88 Min.Folge vom 25.09.2023Ab 12
Nach turbulenten 90 Tagen heiratet Kara ihren venezolanischen Verlobten Guillermo. Der 23-Jährige hat zwar Probleme damit, dass Kara gerne feiert und trinkt und außerdem ein Kontrollfreak ist, glaubt aber an ihre Zukunft. Die 29-Jährige hat in Virginia eine große Feier organisiert und fühlt sich in ihrem Brautkleid wie ein Filmstar. Auch bei Emily aus Kansas und Kobe aus Kamerun steht die Hochzeit vor der Tür. Ein Freund des Afrikaners ist für die Trauung angereist und versucht, dem 34-Jährigen ein paar Tipps für die Ehe mitzugeben: Kobe soll immer darauf achten, dass er die Hosen anhat und seine Frau spurt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.