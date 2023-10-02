Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 02.10.2023: Es wird ernst
89 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 6
Nachdem die Sache mit dem Ehevertrag geklärt ist, kann sich Shaeeda endlich auf die Hochzeit mit Bilal konzentrieren und das Kleid anprobieren, das Bilals Schwester, eine Modedesignerin, für sie entworfen und maßgeschneidert hat. Die Yogalehrerin aus Trinidad und Tobago ist sehr anspruchsvoll – und fällt fast vom Stuhl, als sie ein grauenvolles, sackartiges Gewand überreicht bekommt. In diesem altmodischen Fetzen wird sie niemals heiraten. Brasilianerin Thais und ihr texanischer Verlobter Patrick sind derweil zu einer Yacht-Party nach Miami gereist. Patrick ist begeistert, Thais fühlt sich völlig deplatziert.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.