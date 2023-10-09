Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 09.10.2023: Hochzeit trotz Hindernissen
89 Min.Folge vom 09.10.2023Ab 12
Für Jibri aus South Dakota und seine serbische Verlobte Miona sind die 90 Tage um. Jetzt wird geheiratet, und dabei soll alles perfekt sein. Der Druck ist groß, dabei haben sie nicht einmal Gäste. Der 28-Jährige ist sehr enttäuscht, dass seine Eltern nicht bei der Trauung dabei sein wollen, und auch sein bester Freund hat abgesagt, weil er nicht mit Miona klarkommt. Bei Bilal und Shaeeda klingen ebenfalls die Hochzeitsglocken. Am Vorabend kommen ihre Familien zusammen, kochen ein karibisches Gericht aus Shaeedas Heimat und richten alles für den Empfang der Gäste her. Die Stimmung könnte kaum besser sein.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.