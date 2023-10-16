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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Die große Aussprache - Teil 1

TLCFolge vom 16.10.2023
Die große Aussprache - Teil 1

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Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar

Folge vom 16.10.2023: Die große Aussprache - Teil 1

88 Min.Folge vom 16.10.2023Ab 12

TV-Moderatorin Shaun Robinson lädt zu einer illustren Talkrunde ein. Alle sieben Paare von „Dating ohne Grenzen“ kommen zu einem großen Wiedersehen zusammen. Dabei steht weit mehr auf dem Programm, als schnöder Klatsch und Tratsch: Geheimnisse werden gelüftet, Meinungen prallen aufeinander, Neuigkeiten werden verkündet und Grenzen überschritten. So klagt beispielsweise Yve über ihre stressige Rolle als Alleinverdienerin, Bilal beschuldigt Shaeeda, sie sei zu aggressiv, und Kobe muss erklären, warum er seine Ex ausgeführt hat.

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