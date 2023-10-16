Die große Aussprache - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 16.10.2023: Die große Aussprache - Teil 1
88 Min.Folge vom 16.10.2023Ab 12
TV-Moderatorin Shaun Robinson lädt zu einer illustren Talkrunde ein. Alle sieben Paare von „Dating ohne Grenzen“ kommen zu einem großen Wiedersehen zusammen. Dabei steht weit mehr auf dem Programm, als schnöder Klatsch und Tratsch: Geheimnisse werden gelüftet, Meinungen prallen aufeinander, Neuigkeiten werden verkündet und Grenzen überschritten. So klagt beispielsweise Yve über ihre stressige Rolle als Alleinverdienerin, Bilal beschuldigt Shaeeda, sie sei zu aggressiv, und Kobe muss erklären, warum er seine Ex ausgeführt hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.