Dating ohne Grenzen: Jagd nach Liebe
Folge vom 20.10.2025: Die Gerüchteküche brodelt
44 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12
Der Mädelsabend eskaliert: Elise konfrontiert Jen und Cole wegen eines Gerüchts über eine angebliche Affäre. Um von sich abzulenken, schiebt Jeniffer die Verantwortung Tiffany zu – die sich nun im Kreuzfeuer der Vorwürfe wiederfindet. Chantel lässt das nicht zu und verteidigt Tiffany energisch. Während die Frauen streiten, geraten die Männer in Rivalitäten, die sogar in eine Prügelei ausarten. Am nächsten Tag beim Ausflug zur Cenote versuchen alle, die Wogen zu glätten, doch die Spannungen schwelen weiter. Ein dramatischer Unfall und eine riskante OP rücken schließlich alles in ein anderes Licht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.