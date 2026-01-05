Dating ohne Grenzen UK
Folge vom 05.01.2026: Liebe kennt kein Alter
47 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Eifersucht, Lügen und ein bisschen Selbstbeherrschung: Bei Shorna und ihrem Toyboy Adnand soll es ein Wiedersehen geben – doch er ahnt nicht, dass sie heimlich ein Keuschheitsgelübde abgelegt hat. Bei Shannon sorgt der türkische Freund Mete mit ständigen Eifersuchtsszenen für Ärger, während die 65-jährige Zena fest daran glaubt, dass ihr jüngerer Lover aus Gambia sie wirklich liebt – bis er plötzlich 3000 Pfund will. Visa-Vagina? Nicht mit ihr!
