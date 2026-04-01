David, der Kabauter
Folge 26: Der 400. Geburtstag
28 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Kabauter sind ein Zwergenvolk, das sich Wald und Wiese mit der Tierwelt teilt. Friedlich und stets guter Dinge besinnen sie sich auf das, was wirklich wichtig ist im Leben. David hat eine besondere Aufgabe unter den Kabautern - er ist Arzt und erlebt tagaus tagein die spannendsten Abenteurer bei seiner Mission, kranken und verletzten Tieren zu helfen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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David, der Kabauter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Fantasie, Kinder, Familie
Produktion:ES, 1985
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© UNIEBOEK N.V./ B.R.B. INTERNACIONAL,S.A. - 1985 - Todos los derechos reservados