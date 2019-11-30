Dead of Night
Folge vom 30.11.2019: Das Unschuldslamm
44 Min.Folge vom 30.11.2019Ab 16
In Baton Rouge, Louisiana, wurde im März 1994 eine 82 Jahre alte Frau in einer Seniorenwohnanlage ermordet. Am Tatort dokumentierten die Beamten der Spurensicherung über 90 Stich- und Schnittverletzungen und einige Wunden wurden der Leiche erst nach dem Tod zugefügt. Daraufhin erstellten die zuständigen Ermittler mithilfe eines forensischen Psychologen ein Täterprofil. Aber niemand in der Nachbarschaft hatte Schreie gehört und es gab kein nahe liegendes Motiv für das schreckliche Verbrechen. Deshalb gestaltete sich die Suche nach dem Täter schwierig.
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Genre:Dokudrama, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.