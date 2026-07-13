Dead of Night
Folge vom 13.07.2026: Der letzte Barbesuch
44 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Wer hat Deidre Harm ermordet? Die 21-Jährige wurde zuletzt in einer Bar gesehen, in der sie sich im Juni 2006 mit einem unbekannten Mann unterhielt. Ein paar Monate später entdeckte man ihre zerstückelte Leiche in einem Sumpf bei Wisconsin Rapids. Vom Täter fehlte zunächst jede Spur, bis ein Ermittler im US-Bundesstaat Missouri die richtigen Schlüsse zog. Chris Degase war rund 1000 Kilometer entfernt mit der Aufklärung eines anderen Mordfalls beschäftigt, als er die Parallelen erkannte. In der Kleinstadt Ava war ebenfalls eine junge Mutter zu Tode gekommen.
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Genre:Dokudrama, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.