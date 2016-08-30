Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 30.08.2016
42 Min.Folge vom 30.08.2016Ab 12

Raynella heiratet den Jurastudenten Ed Dossett, der eine steile Karriere einschlägt. Das Vermögen des Paares wächst und damit ihr soziales Status. Ed wird Staatsanwalt von Knox County, und von seinem Ansehen profitierte auch Ray: Sie setzt ihren Charme ein, ist Meisterin der Manipulation und vergrößert ihren Einfluss in politischen Kreisen. Raynella sieht sich bereits als First Lady von Tennessee, denn ihr Mann plant, als Gouverneur zu kandidieren. Doch plötzlich zerplatzt ihr Traum. Ed erhält eine schlimme Diagnose, er hat Krebs und nur noch wenige Monate zu leben. Raynella sieht ihr schönes Leben schwinden. Tief verbittert schmiedet sie einen teuflischen Plan.

