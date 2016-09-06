Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 06.09.2016: Stille Wasser töten laut
43 Min.Folge vom 06.09.2016Ab 16
Sylvia ist eine habsüchtige Person und hat es auf den erfolgreichen Versicherungskaufmann Billy White abgesehen, der in ihren Augen das Ticket zu einem angenehmen Leben darstellt. Aus diesem Grund will sie sichergehen, dass ihrem Vorhaben nichts im Wege steht, auch nicht seine Kinder. Sylvia zieht ihren Plan durch, alles läuft nach ihren Vorstellungen. Doch schließlich hat sie genug von Billy und möchte ihn wieder loshaben. Da eine Scheidung bedeuten würde, dass sie auch sein Geld verliert, kommt dieser Weg nicht infrage. Doch die berechnende Frau hat einen teuflischen Plan in der Tasche, der Billy von der Bildfläche verschwinden lässt.
