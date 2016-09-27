Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 27.09.2016: Gier nach Blut
43 Min.Folge vom 27.09.2016Ab 16
Die bildhübsche Karla Homolka aus Toronto lernt Paul Bernardo kennen. Der junge Mann ist gutaussehend, gebildet, beruflich erfolgreich und voller Ambitionen - Karlas Traumtyp, den sie nicht mehr aus den Fängen lassen will. Leider ist er auch dominant und gewalttätig, doch Karla wird alles tun, um ihn zu behalten. Paul demütigt sie, wo er nur kann, und beginnt irgendwann, Teenager-Mädchen zu vergewaltigen, denen er an Bushaltestellen auflauert. Die Vergewaltigungen werden immer brutaler, und Karla hat keine Ahnung, dass ihr Geliebter heimlich auf die Jagd geht. Doch das ändert sich, als Paul sein nächstes Opfer aussucht: Karlas 15-jährige Schwester Tammy.
