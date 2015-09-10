Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 10.09.2015: Mörderischer Vater
43 Min.Folge vom 10.09.2015Ab 12
Obwohl Josh Powell ein geschwätziger Besserwisser ist, der allen auf die Nerven geht, schafft er es, Susans Herz zu erobern: Die junge, hübsche Frau hat viele Verehrer, entscheidet sich aber tatsächlich für Josh. Da er kaum Geld verdient, zieht das Paar in das beengte Haus seines Vaters, der sofort ein Auge auf die schöne Schwiegertochter wirft und ihr nachstellt, bis Susan die Flucht ergreift. Nach der Geburt ihrer beiden Söhne wird die Ehe zusehends schlechter. Der arbeitslose Josh behandelt seine Familie wie Sklaven, kontrolliert alles und lässt seinen Frust an Frau und Kindern aus. Als sich Susan von ihm trennen will, beschließt Josh, sie und die Jungs zu ermorden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.