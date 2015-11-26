Folge vom 26.11.2015
Besessen Jetzt kostenlos streamen
Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 26.11.2015: Besessen
44 Min.Folge vom 26.11.2015Ab 16
Tylar lebte mit ihrer alleinerziehenden Mutter Joanne lange in Kalifornien und war ein schwieriges Kind. Obwohl Joanne ihre Tochter immer mehr verwöhnte, wurde das Verhältnis nicht besser, im Gegenteil: Das Mädchen bekam psychische Probleme und begann, sich zu ritzen. Doch dann begegnet die 14-Jährige dem geheimnisvollen Steven, der die Gothic Szene der Stadt anführt. Tylar ist von dem 19-Jährigen fasziniert, lässt ihn im Haus ihrer Mutter einziehen und beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit ihm. Als Joanne herausbekommt, dass die beiden Sex haben, wirft sie Steven aus dem Haus und zeigt ihn an. Tochter Tylar schäumt vor Wut und schwört mörderische Rache.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.