Folge vom 29.12.2015
Tödliche TäuschungJetzt kostenlos streamen
Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 29.12.2015: Tödliche Täuschung
43 Min.Folge vom 29.12.2015Ab 16
Araya McMillon-Cooper wächst in den Slums von Seattle auf und ist mehrfach wegen Körperverletzung und anderer Delikte vorbestraft. Da ihre Tante Susan als Prostituierte viel Geld verdient, will auch Araya ins Rotlichtmilieu einsteigen. Sie tut sich mit dem Zuhälter Calvin Smith zusammen und hofft auf seinen Schutz. Doch Calvin ist sehr streng und wird gewalttätig, sobald ein Mädchen gegen seine Regeln verstößt. Calvins Lieblings-Prostituierte ist die schöne, blonde Jennifer, mit der er selbst ein Verhältnis hat. Da Araya regelmäßig verprügelt wird, während Jennifer Sonderbehandlungen erhält, ist sie von Neid regelrecht zerfressen und schwört mörderische Rache.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.