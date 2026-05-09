Demon Slayer
Folge 11: Heute Nacht
24 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 16
Auf der Suche nach Tengens Frauen, verschwindet Zenitsu spurlos. Da die Mission für die jungen Dämonenjäger zu gefährlich wird, will Tengen sie nach Hause schicken. Tanjiro und Inosuke wollen ihren Freund jedoch nicht zurücklassen und schmieden einen Plan ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable