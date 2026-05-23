Demon Slayer
Folge 15: Vereinigung
24 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 16
Tanjiro bringt seine Schwester in Sicherheit und kehrt anschließend zum Schlachtfeld zurück. Auch Inosuke und Zenitsu eilen herbei, um Tengen im Kampf gegen die Teufelsgeschwister Gyutaro und Daki zu unterstützten. Doch die Dämonen geben sich nicht so leicht geschlagen ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable