Wie man einen zunehmenden Mond besiegtJetzt kostenlos streamen
Demon Slayer
Folge 16: Wie man einen zunehmenden Mond besiegt
24 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 16
Die Dämonenjäger nehmen es gemeinsam mit den Teufelsgeschwistern auf. Als sich Tengens Frau Hinatsuru in den Kampf einmischt, fokussiert sich Gyutaro ganz auf sie. Tengen und Tanjiro wollen ihr zu Hilfe eilen, doch sie werden von Dakis Magie blockiert ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Drama, Fantasie, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable