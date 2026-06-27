Demon Slayer
Folge 7: Durchtriebener Schurke
25 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 16
Tanjiro ist gerade dabei, seinem Gegner den Kopf abzuschlagen, als ein mysteriöses Wesen hinter ihm auftaucht. Muichiro versucht währenddessen, aus dem Wassergefängnis zu entkommen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Demon Slayer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Peppermint anime GmbH & © Season 1: Videorechte: Peppermint anime GmbH, Bildrechte: Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable