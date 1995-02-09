Der Alte
Folge 13: Nichts geht mehr
Die 17jährige Gymnasiastin Michelle Marbes wird entführt. Vor den Augen ihrer Mitschülerinnen wird sie auf dem Nachhauseweg überwältigt und in einen Pkw gestoßen, ohne daß sie sich zur Wehr setzen kann. Die Entführer fordern zweieinhalb Millionen Mark von den Eltern und verlangen außerdem, daß die Polizei nicht eingeschaltet wird. Der Unternehmer Leo Marbes geht auf die Forderungen ein, doch die Lösegeldübergabe wird dennoch - ohne sein Wissen - polizeilich observiert. Kurz nachdem Michelle wieder bei ihren Eltern ist, wird das Haus, in dem sie gefangen gehalten wurde, von einem Sonderkommando gestürmt. Ein Entführer wird tot aufgefunden. Es wird vermutet, daß er von seinem Komplizen ermordet wurde. Hauptkommissar Kress übernimmt den Fall.
