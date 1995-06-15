Der Alte
Folge 16: Der Tod hat kein Lied
58 Min.Folge vom 15.06.1995Ab 12
Die Ehepaare Scholz und Kranich wollen in einem Gasthaus den Geburtstag von Hubert Scholz feiern. Doch aus dem gemütlichen Beisammensein wird nichts: Es kommt zum Streit zwischen den beiden Frauen, die Ehepaare verlassen das Lokal vorzeitig. Zwei Stunden später wird Barbara Kranich im Beisein ihres Mannes im Wintergarten ihres Hauses erschossen.
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises