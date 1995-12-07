Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 10Folge 21vom 07.12.1995
58 Min.Folge vom 07.12.1995Ab 12

Holger Branken trifft sich heimlich mit seiner Geliebten, der Wahrsagerin Lilly Stanford. Beide ahnen nicht, daß sie von Brankens Tochter beobachtet werden. Am nächsten Tag ist Lilly tot - ermordet. Außer der Tochter gibt es noch mehr Verdächtige.

