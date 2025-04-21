Der Alte
Folge 21: Bruderliebe
60 Min.Ab 12
Die Firma Martinek feiert ihr Betriebsfest, und die junge Anita Will hat es offensichtlich darauf abgesehen, möglichst vielen Männern an diesem Abend den Kopf zu verdrehen. Doch dann wird sie im Wagen eines der beiden Juniorchefs – Jochen Martinek – erdrosselt aufgefunden. Bald schon spürt Hauptkommissar Erwin Köster, dass hinter diesem Mord eine fast unglaubliche Familienintrige steckt.
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
12
