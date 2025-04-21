Der Alte
Folge 25: Vertrauensstellung
60 Min.Ab 12
Seit Jahren unterschlägt Frau Mertz in einer großen Firma Geld für ihren verwöhnten Mann. Buchhalter Richard Ruppert stellt das Ehepaar Mertz zur Rede. Bei einem Streit zwischen den Männern wird Ruppert verletzt, bald darauf stirbt er. Kommissar Köster glaubt an einen klaren Fall, doch es kommt zu einer überraschenden Wendung.
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises