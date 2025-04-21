Der Alte
Folge 10: Teufelsküche
In einem dunklen Gastwirtschaftsraum pokert eine nächtliche Runde düsterer Herren, allesamt hochkarätige Mitglieder der Unterwelt. Die Beträge, um die schweigend gespielt wird, sind hoch. Plötzlich wird die Tür aufgestoßen, zwei Maskierte mit Revolvern stürzen herein, sammeln Geld und Waffen ein und sind im Nu wieder verschwunden. Empörung und Wut machen sich unter den Bestohlenen breit: Der Wirt muss jemandem einen Tipp gegeben haben. Da bricht der Wirt zusammen und stirbt an einem Herzschlag. Nun haben es die Herren plötzlich sehr eilig. Köster will sich um den Fall kümmern, obwohl niemand gewaltsam zu Tode gekommen ist. Doch wenig später wird ein Toter gefunden, der ganz offensichtlich mit dem Raubüberfall zu tun hatte.
