Der Alte
Folge 17: Ich werde dich töten!
Zwei junge Männer überfallen Gerhard Wolf, den Geschäftsführer einer offensichtlich nicht mehr gut florierenden Firma. Maskiert und mit einer abgesägten Schrotflinte zwingen sie Wolf, den Safe zu öffnen. Statt des erhofften Geldes können sie jedoch nur ein paar Schnellhefter mit möglicherweise verwertbaren Unterlagen erbeuten. Als die beiden Täter gerade ihr Fluchtfahrzeug erreichen, schießt Wolf auf einen der Flüchtigen. Die von Kommissar Köster geleitete Mordkommission kann den Zeugenaussagen nichts Brauchbares entnehmen. Köster kommt bei seinen Überlegungen nicht über den Punkt hinweg, dass Wolf geschossen hat, obwohl er nicht mehr in Gefahr war. Jedenfalls glaubt Köster, sich auch für ihn ‚interessieren‘ zu müssen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick