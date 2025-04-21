Der Alte
Folge 18: Tod am Sonntag
Am frühen Sonntagmorgen findet Gerda Brand, die Haushaltshilfe von Karl und Trude Schostak, die beiden alten Leute mit einem Beil erschlagen in deren Wohnung. Die Nachbarn werden zur Mithilfe bei der Aufklärung des Verbrechens aufgerufen. Einen ersten Anhaltspunkt findet Kommissar Köster in den Aussagen des Ehepaars Schubert. Sie geben an, bei den Schostaks einen Mann mit einer Schlägermütze gesehen zu haben, der einen schweren Metallkoffer bei sich trug.
