Der Alte
Folge 22: Ein Tag der Angst
Plötzlich stehen die Angestellten einer kleinen Bankfiliale starr vor Schrecken. Seelenruhig spaziert Werner Bocholt in den Schalterraum, jener Mann, der diese Bank vor fünf Jahren überfallen und bei einer Schießerei eine Frau schwer verletzt hat. Jetzt verkündet er, er wolle nur ein Konto eröffnen; er habe seine Strafe verbüßt und sei zurückgekehrt in die Gesellschaft. Nicht nur die Angestellten der Bank haben bei Werner Bocholts Auftauchen einen Schrecken bekommen, wie ein Lauffeuer hat sich die Nachricht von seiner Entlassung herumgesprochen. Seine Frau Rita fürchtet sich vor ihm, weil sie weiß, wie unberechenbar er ist. Bei Gerda Malin, jener Frau, die damals durch die Schüsse schwer verletzt wurde, und ihrem Mann Klaus bricht die Erinnerung an die schlimmen Stunden von damals wieder hervor.
