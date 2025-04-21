Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 8Folge 22
59 Min.Ab 12

In einem Münchener Krankenhaus wird auf den Nachtdienst ein Anschlag verübt. Der Mordversuch könnte gleichermaßen Dr. Basil oder Dr. Gregory gegolten haben. Hauptkommissar Kress findet heraus, daß die beiden Ärzte sich als Rivalen fühlen und sich deswegen aus dem Weg gehen.

