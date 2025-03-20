Der Bulle und das Biest
Folge 1: Das Biest
45 Min.Ab 12
Voll auf die Zwölf! Kommissar Elias Decker macht sich zum Gespött des Mordkommissariats, als er bei einer Verfolgungsjagd durch Berlin von einem Hund regelrecht flachgelegt wird. Decker muss den Bullmastiff, den er als Drogenkurier dingfest machen wollte, dann auch noch gegen seinen Willen mit in seine Junggesellenbude nehmen. Nun müssen die beiden Dickköpfe wohl oder übel erst einmal miteinander klarkommen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Bulle und das Biest
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bantry Bay Productions GmbH