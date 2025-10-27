Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der entscheidende Fehler - One Deadly Mistake

SAT.1 GOLD
Staffel 1
Folge 2
vom 27.10.2025
Der Student

Folge 2: Der Student

Folge 2: Der Student

41 Min.
Ab 12

In der Kleinstadt Vincennes wird am 07. September 1997 die 19-jährige Journalistik-Studentin Brook Baker tot in ihrem Haus aufgefunden. Sie wurde mit elf Stichwunden brutal ermordet. Es gibt zahlreiche Verdächtige in dem Fall und dennoch fehlt der Polizei lange Zeit der alles entscheidende Hinweis. Zwei Jahre nach dem Mord an Brook wird ein weiteres Mädchen in der Stadt ermordet und der Täter macht einen tödlichen Fehler ...

