Staffel 1Folge 2vom 27.10.2025
Der entscheidende Fehler - One Deadly Mistake
Folge 2: Der Student
41 Min.Folge vom 27.10.2025Ab 12
In der Kleinstadt Vincennes wird am 07. September 1997 die 19-jährige Journalistik-Studentin Brook Baker tot in ihrem Haus aufgefunden. Sie wurde mit elf Stichwunden brutal ermordet. Es gibt zahlreiche Verdächtige in dem Fall und dennoch fehlt der Polizei lange Zeit der alles entscheidende Hinweis. Zwei Jahre nach dem Mord an Brook wird ein weiteres Mädchen in der Stadt ermordet und der Täter macht einen tödlichen Fehler ...
Der entscheidende Fehler - One Deadly Mistake
Genre:Krimi, Mystery
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Universal Studios Limited