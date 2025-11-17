Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 17.11.2025
So nah und doch so fern

Folge 5: So nah und doch so fern

40 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Chicopee, 26. August 2011: Die Polizei erhält einen Notruf von Seth Green. Er sagt, seine Freundin Amanda Plasse liegt erstochen zu Hause auf dem Küchenboden. Die Beamten vermuten ein Verbrechen aus Leidenschaft. Am Tatort werden sechs blutige Schuhabdrücke und der Abdruck einer Handfläche gefunden. Trotzdem gibt es auch nach zwölf Monaten Ermittlungsarbeit noch keinen Hinweis auf den Täter, bis dieser einen fatalen Fehler begeht ...

Der entscheidende Fehler - One Deadly Mistake

